GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Kar yağışının görüldüğü şehirden görüntüler Kocaeli'de, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



AA muhabirinin Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışı, aralıksız sürüyor.



Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 23 santimetre ölçüldü. Kış turizm merkezi Kartepe'de ise kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreyi buldu.



Günü yoğun kar yağışlı geçirecek kentte, yarın hafif kar yağışı görülecek. Gece sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.



Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.