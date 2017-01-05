Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, Domaniç-İnegöl karayolunda tipi nedeniyle ağır vasıtların ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolda kalan çok sayıda araç, ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarıldı.