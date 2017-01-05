Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, Domaniç-İnegöl karayolunda tipi nedeniyle ağır vasıtların ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 buçuk metreye kadar ulaştı.
Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yolda kalan çok sayıda araç, ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Kar Yağışı
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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