Kar Yağınca Keçi Sürüsünü Kaybetti

İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Yamanlar Dağı'nda keçi otlatan çobanın sürüsünü kaybetmesine neden oldu.



Karşıyaka ilçesi sırtlarındaki bin 70 metre rakımlı Yamanlar Mahallesi'nde keçi otlatan Ekrem Şahin (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağmadan önce yaydığı keçilerini dalgınlıkla takip edemediğini, beyaz örtüyle kaplanan dağda sürüsünü kaybettiğini söyledi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren keçi sürüsünü aradığını söyleyen Şahin, "Karda izlerini bulurum umuduyla atımla yola çıktım. Yakın çevrede çıkmadığım tepe kalmadı. Hem ben yoruldum hem de atı yorduk ama sürü ortada yok. Artık dua ederek sürünün gelmesini bekleyeceğim." dedi.