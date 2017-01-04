Kar Yağdı, Balık Fiyatları Tavan Yaptı

Havaların soğuk gitmesi ve kar yağması sonucu balık fiyatları el yakmaya başladı.



Mudanya ilçesinde kar yağışı ve soğuk havalardan dolayı balık fiyatları arttı. Fiyatlar vatandaşa pahalı geldiği için satışlar azaldı. Hamsi 15, sardalye 7, çinakop 35, mezgit 35 liraya satılıyor. Palamudun tanesi 13 lirayı buldu. Havaların ısınmasıyla birlikte balık fiyatlarının düşmesi bekleniyor. - BURSA