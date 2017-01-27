Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Ağrı-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Ağrı-Erzurum E-80 karayolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi sonucu hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda, kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan uluslararası yük taşımacılığı yapan tır sürücüleri de zor anlar yaşadı.



Birçok tır sürücüsü, yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarı ve dinlenme tesislerine çekip beklemek zorunda kaldı.



İranlı tır sürücüsü Muhammed Ali Talibi, AA muhabirine, İran'dan İtalya'ya yük taşıdığını ancak yağış nedeniyle ilerleyemediğini söyledi.



Bir dinlenme tesisine sığındığını dile getiren Talibi, "Burada benimle birlikte çok sayıda tır şoförü var. Şimdilik gitmemiz mümkün değil, bekliyoruz." dedi.



Öte yandan, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de karayolunun açık kalmasını sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



Yetkililer, ekiplerin 4 kamyon, 2 greyder ve 16 personelle karayolunun açık tutulması için çalıştığını belirterek, sürücülerin kesinlikle zincirsiz yola çıkmaması uyasında bulundu.