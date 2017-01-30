Kar ve Tipi, Doğu'da 813 Köyün Yolunu Kesti

KARAKIŞIN yaşandığı Doğu'da dün gece Türkiye'nin en soğuk yeri, sıfırın altında 30 derece ile Erzurum'un Karaçoban İlçesi oldu. Kar ve tipi nedeniyle bölgede 813 köy yolunun ise merkezlerle bağlantısı kesildi.



Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ağrı ve Muş'ta kar kalınlığı kent merkezlerinde 1 metreyi aştı. Kar kalınlığı Erzurum'da 50, Kars'ta 34, Ardahan'da 24, Iğdır'da 22, Erzincan'da 4 santim oldu. Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Palandöken'de 145, Konaklı'da 135, Sarıkamış'ta 115, Ergan'da 85 santimi buldu.



Karla birlikte gelen soğuk hava da ev ve iş yerlerinin camlarını dondurdu. Erzurum'un Karaçoban İlçesi sıfırın altında 30 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, Ağrı'da 29.6, Muş Hasköy'de 28.5, Kars'ta 22.5, Muş'ta 19, Iğdır'da 17, Erzurum'da 16.6, ve Erzincan 10 dereceyi gösterdi.



Bölgede iki günden beri etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzurum'da 300, Erzincan'da 144, Ağrı'da 115, Muş'ta 105, Ardahan'da 63, Kars'ta 50, Iğdır'da 36 olmak üzere bölgede 813 köyün merkezlerle karayolu bağlantısı kesildi. Kar yağışı nedeniyle Ardahan ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle yapıldı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile diğer kentlerde İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



KARS'TA SOĞUK TÜRKÜLERE YANSIDI



Kars'ta dondurucu soğuk nedeniyle bina çatılarından metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşurken, yer yer kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar Kars'ta yaşanan hava koşullarını "Sibirya'yı geçtik" cümleleriyle özetlerken, kimisi de 'Kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan' türküsünü söyledi.



- Erzurum