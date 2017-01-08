Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.
Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Görüntü Dökümü
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-Denize girmek için soyunanlar
-Denize tek tek atlamalarından görüntü
-Denizde yüzmelerinden detaylar
-Genel görüntüler
Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler (1)
Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.
Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.
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