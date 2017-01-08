TÜMÜ
Haberler Search
Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler (1)

Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler (1)

Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler (1)

Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Görüntü Dökümü

------------------------

-Denize girmek için soyunanlar

-Denize tek tek atlamalarından görüntü

-Denizde yüzmelerinden detaylar

-Genel görüntüler

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İbrahim Aktürk, Sarayburnu, Istanbul, İstanbul, Kamera, Kar, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads