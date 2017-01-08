Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler (1)

Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.



Haber-Kamera İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA



Görüntü Dökümü



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-Denize girmek için soyunanlar



-Denize tek tek atlamalarından görüntü



-Denizde yüzmelerinden detaylar



-Genel görüntüler