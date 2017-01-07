Kar ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Üsküdar'da bir kişi kar ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.



Sabah saatlerinde Üsküdar sahil Kızkulesi yakınana gelen 48 yaşındaki Baki Ünal şortunu giydikten sonra suyun sıcaklığına baktı. Ünal, bir süre sonra denize atlayarak yüzmeye başladı. Görenleri şaşkına çeviren Ünal, 15 dakika yüzdükten sonra tekrar sahile çıkıp getirdiği suyla kendini yıkadı.



Kar kış demeden yüzdüğünü söyleyen Ünal, "Su soğuktu ama yüzdüm. Şu anda ellerim dondu" diye konuştu.



Üstünü giyen Baki Ünal daha sonra sahilden ayrıldı.