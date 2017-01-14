Kar ve Soğuk Hava Balık Fiyatlarını Yüzde 15 Attırdı

Kilis'te, kar ve aşırı soğuklar nedeniyle balık fiyatları yüzde 15 oranında arttı.



Kilis'e İskenderun körfezinden balık getiren satıcılar, kar ve aşırı soğuklar nedeniyle yeteri kadar avlanma olmadığı için fiyatlarda yüzde 15 oranında artış yaşandığını ifade etti. Balıkçılar, "Fiyat artışı nedeniyle işlerimizde de düşüş yaşanıyor. 7 TL 50 kuruştan başlayan balık fiyatları 25 TL'ye kadar satıyoruz. Balık fiyatları balık halinde de yükselme var. Balık fiyatının yükselme olması nedeniyle vatandaşlarda mağdur oluyor. Vatandaşların alım gücü yok. İşlere düşüş var" diye konuştu. - KİLİS