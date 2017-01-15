Kar Üzerinde Güreş Tuttular

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.



Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden 2 bin 500 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan ve kar kalınlığı 2.5 metreye ulaşan Uludağ'a yürüyüş için çıkan dağcılar, karın üzerinde güreşti. Oteller Bölgesinden bölgesine giden dağcılar, Çobankaya yolu üzerinden Sarıalan'a yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Zirvede kar ve güneşin tadını çıkaran dağcılar iki mevsimi yaşamış olurken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kimsenin ayak basmadığı kar üzerini minder gibi kullanan dağcılar, pehlivanlara taş çıkarttı. - BURSA