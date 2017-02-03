Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin yaşlı adama çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan Osman Ferruh A. (49) idaresindeki iş makinesinin, yol kenarında yürüyen Sadık Çakmak'a (81) çarpması yer alıyor.
Alaçam'da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan iş makinesi operatörü Osman Ferruh A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kar Temizliği Yapan İş Makinesinin Çarptığı Kişinin Ölmesi
Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin yaşlı adama çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, yolda kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin yaşlı adama çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.