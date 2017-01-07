Kar Tekirdağ'da Etkisini Sürdürüyor

Tekirdağ'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor.



Tekirdağ'da dün öğlenden sonra yağmaya başlayan kar, gece boyunca da etkisini sürdürdü. Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa'da kar kalınlığının 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 35-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre, gece boyunca devam eden kar yağışı dolayısıyla trafikte aksamalar yaşanmaması için, Karayolları 18'inci Şube Şefliği ekipleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam etti. Trafik güvenliğini sağlamak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik ekipleri de gece boyunca kar küreme ve tuzlama ekipleriyle koordineli olarak çalıştı. Kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazalarının dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.



Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları sabah erken saatlerde Hükümet Caddesi'nde kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlemeye başladı. Şehir merkezini ilçelere ve köylere bağlayan yollarda trafik akışının sağlandığı, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ