Kar; Tavşanlı'da Etkili Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı çocukları ve gençleri mutlu etti.



Gece başlayan kar yağışı sabaha karşı hızını arttırınca sabah evlerinden sokağa çıkanlar kar manzarası ile karşılaştı.



Gece kar yağışı sonrası Cumhuriyet meydanında toplanan gençler kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. 23 Nisan törenleri kar yağışı nedeniyle kapalı spor salonunda yapılırken, bugün Karakova sahasında oynanacak birçok maç iptal edildi. Şehir içerisinde bazı ağaçlar kardan etkilenip yıkıldı. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA