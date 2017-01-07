Kar Sebebiyle Maçlar Ertelendi

Yalova'da yoğun kar yağışı sebebiyle futbol maçları bu hafta da ertelendi.



Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, "7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında oynanacak olan Yalova Group Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme, U-19, U-16 ve U-14 Ligi maçlarını kar ve elverişsiz saha şartları sebebiyle erteledik" dedi.



Yalova'da bu hafta 7oynanacak 29 müsabaka ertelenmiş oldu. - YALOVA