Yalova'da yoğun kar yağışı sebebiyle futbol maçları bu hafta da ertelendi.
Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, "7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında oynanacak olan Yalova Group Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme, U-19, U-16 ve U-14 Ligi maçlarını kar ve elverişsiz saha şartları sebebiyle erteledik" dedi.
Yalova'da bu hafta 7oynanacak 29 müsabaka ertelenmiş oldu. - YALOVA
Kar Sebebiyle Maçlar Ertelendi
Yalova’da yoğun kar yağışı sebebiyle futbol maçları bu hafta da ertelendi.
Yalova'da yoğun kar yağışı sebebiyle futbol maçları bu hafta da ertelendi.
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