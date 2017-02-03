Demirköy ilçesinde, geçtiğimiz hafta etkili olan kar nedeniyle seralar zarar gördü.
Demirköy Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar birikintisi nedeniyle 16 sera çöktü.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, seralarda hasar tespit çalışmalarına başladı.
Seraların çökmesi nedeniyle ekili bulunan çilek ve marullar zarar gördü.
Kar Nedeniyle Seralar Çöktü
Demirköy ilçesinde, geçtiğimiz hafta etkili olan kar nedeniyle seralar zarar gördü.
Demirköy ilçesinde, geçtiğimiz hafta etkili olan kar nedeniyle seralar zarar gördü.