Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 93 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 93 yaşındaki hasta kadın, 12 kilometrelik yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, yolu kar nedeniyle kapalı bulunan Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan tansiyon hastası Emine Kurt (93) rahatsızlandı. Bunun üzerine ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.



Ünye Belediyesi, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi amacıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, kar kalınlığının ortalama 1 metreyi bulduğu 12 kilometrelik yolu bir saatte açtı.



Zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekipleri, yaşlı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kurt, daha sonra Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.