Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Muş'un Hasköy ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatışı çöktü.



İlçede 3 gündür aralıksız devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, bir halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - MUŞ