Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Muş’un Hasköy ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatışı çöktü.

Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Muş'un Hasköy ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatışı çöktü.

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışı, bir halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - MUŞ

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