Kar Nedeniyle Evin Çatısı Çöktü

Şabanözü ilçesinde zihinsel engelli oğluyla yaşayan yaşlı kadının evinin çatısı kar nedeniyle çöktü.



Alınan bilgiye göre, Şabanözü ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan müstakil evde engelli oğlu Metin Akça (40) ile yaşayan Firdevs Akça'nın (66) oğluyla komşuya gittiği sırada, çatıda biriken karın ağırlığı, evinin çatısının göçmesine neden oldu.



Çatının çöktüğünü gören komşuları durumu Firdevs Akça'ya bildirdi.



Evi inceleyen Şabanözü Kaymakamı Cevdet Bakkal, evin tadilatının kaymakamlık tarafından en kısa sürede yapılacağını kaydetti.



Bakkal, tadilat bitene kadar aileyi Şabanözü Öğretmenevi'nde ağırlayacaklarını bildirdi.