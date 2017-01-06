Kar Nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda Pist Kapandı, Uçaklar Havada Tur Attı

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçuş yapılamadı. Pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle inecek uçaklar havada tur atarken, kalkış yapacak uçaklar park pozisyonunda bekletildi. Pistin temizlenmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı. Kriz sona erdi.

395 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi.

THY'DE 271 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt içi ve yurt dışında toplam iptal ettiği sefer sayısı 271'e yükseldi.

129 SEFERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın iptal ettiği seferlerde bir kez daha artış yaşandı. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 Aralık tarihlerinde THY'nin toplam iptal ettiği sefer sayısı 271 oldu. Bir önceki verilere göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY'nin 129 seferinin iptal edildiği duyurulmuştu.