Kar Motoruyla Hasta Kurtarma Operasyonu

Bingöl'de ulaşımı olmayan köyde mahsur kalan yaralı vatandaş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kar motoruyla kurtarıldı.



AKUT Bingöl Birimi, ulaşımı olmayan köylerde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor. Bingöl merkez Ortaçanak köyünde baltayla bacağından yaralanan 25 yaşındaki Mehmet Koca için hazırlıklarını tamamlayan AKUT, 5 kişilik ekiple bölgeye gitti. Yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolunda araçla ilerlemeyen ekipler, kar motoruyla yola devam etti. Arazi koşullarında güçlükle ilerleyen ekipler, uzun uğraşlar sonrası köye ulaştı. Bacağından yaralanan Mehmet Koca'ya ilk müdahaleyi yapan ekipler, dönüş yoluna geçti. Uzun uğraşlar sonrası karayoluna ulaşan ekipler, Koca'yı yolda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim ederek 5 saatlik operasyonu başarıyla sonuçlandırdı.



AKUT Bingöl Birim Sorumlusu Ahmet Buzrul, büyük zorluklara köye ulaştıklarını belirterek, "3 gündür ulaşımı olmayan Ortaçanak Köyü'nde bir vatandaşın baltayla bacağından yaralanmadığına dair ihbar aldık. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 5 kişilik ekip halinde yola çıktık. Köye ulaşım olmadığı için kar motoruyla gittik. Uzun uğraşlar sonrası yaralı vatandaşı alarak, sağlık ekiplerine teslim ettik. 5 saat süren operasyonu başarılıyla sonuçlandırdık. AKUT Bingöl birimi olarak afetlerden dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz" dedi. - BİNGÖL