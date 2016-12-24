Kar Maskeli Kafeterya Baskını Aydınlatıldı

Malatya'da 4 gün önce bir kafeteryaya gerçekleştirilen kar maskeli silahlı saldırıda olayın failleri polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Olayda kullandıkları silahları toprağa gömen şahısların saldırıyı daha önceki bir husumetten dolayı yaptıkları iddia edildi.



21 Aralık günü Abdullah Gül Parkında bulunan bir kafeteryayı basan kar maskeli 2 şahıs ellerindeki otomatik silahlarla içeriyi tarayıp kaçmışlardı. Olayda kafede arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralanmış ve başından yaralanan Ümit Kahraman Tutal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Bağ evinde saklandıkları tespit edildi



Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafeterya başta olmak üzere çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 30 kişinin ifadesini alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın işlendiği günün sabahında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 gün boyunca soruşturma kapsamında çalışan ekipler dün baskını gerçekleştiren 4 şüphelinin de Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir bağ evinde saklandığını tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.



Silahları gömmüşler



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ifadeler doğrultusunda olayda kullanılan silahların Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi taraflarında dağlık alanda toprağa gömüldüğü belirlendi. Baskında kullanılan 3 silah ele geçirilirken silahlardan birisinin zor bulunan bir silah olduğu öğrenildi. Ele geçirilen Thomson otomatik silahın ilk kez Malatya'da ele geçirildiği öğrenilirken kar maskeli baskının ise geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.



Geçtiğimiz Haziran ayında aynı kafeteryada yaşanan bir olayın devamı olduğu öğrenilen silahlı baskının siyasi bir yönünün olmadığı, AK Partili İlçe Başkanının yeğenin Ümit Kahraman Tutal'ın açılan rastgele ateşten vurulduğu öğrenildi.



10 kişi gözaltına alındı



Olayla ilgili toplam 10 kişi gözaltına alınırken 4 kişi polis sorgularının ardından serbest kaldı. Sorguları tamamlanan T.O., M.R., Y.K., H.B.Ö., M.R., ve B.A. geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.



Öte yandan olay gününe ait güvenlik kamera görüntülerinde T.O. ve M.R. isimli şüphelinin kar maskesi ile kafeteryaya girdikleri ve bir süre sonra kaçtıkları görülüyor. - MALATYA