Kar Manzaraları - Istanbul

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Karda zorluk yaşayan hayvanlardan detaylar

Karda kayan vatandaşlardan detay

Çocuklarla röportaj İstanbul'da etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Sultanahmet çevresinde bulunan kuşlar ve diğer hayvanlar, kendilerine verilen yiyecekleri kapmak için uğraştı. Çocuklar doyasıya yağan karın tadını çıkardı.