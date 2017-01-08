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Karda zorluk yaşayan hayvanlardan detaylar
Karda kayan vatandaşlardan detay
Çocuklarla röportaj İstanbul'da etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Sultanahmet çevresinde bulunan kuşlar ve diğer hayvanlar, kendilerine verilen yiyecekleri kapmak için uğraştı. Çocuklar doyasıya yağan karın tadını çıkardı.
Kar Manzaraları - Istanbul
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Karda zorluk yaşayan hayvanlardan detaylar Karda kayan vatandaşlardan detay Çocuklarla röportaj İstanbul'da etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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