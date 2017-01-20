Kar - Ma / Şa Dans Gösterisi

bir nefes almak, bir adım atmak gözlerini iyice açmak... yaşamdan beslenmek, karmaşık olanı şekillendirmek, güzelligi ortaya çıkarmak... içgüdülerle buluşmak, kendinle yüzleşmek, diğerlerinde kendi yansımanı bulmak... bir arada nefes almak, paylaşmayı öğrenmek, paylaştıkça çoğalmak…



Farklı koreografların solo ve düet parçalarından oluşanprogramda, tasarlanmış eserlerin yanı sıra anlık bilgiyeodaklanan parçalar da sergilenecektir.



Yeni yılın bu ilk karma programında çağdaş ve neoklasikyapıda parçalardan oluşan bir program sizlerle paylaşılacaktır.



dans, hayat gibidir... fazla düşünmeye gelmez; duymak, dokunmak, hissetmek gerekir... yaşamak, tıpkı dans etmek gibidir... bilmekle ilgili degildir... tecrübeye açık olmak gerekir.. bazen sizi alıp götürmesine izin vermek... bir adım atmak ve kendinizi akışa bırakmak... bazen kontrolü ele alıp zaman zaman da izin vermektir... dans içtendir... içtekidir... henüz keşfetmediğimizrenklerdir... hayatta, karşılaşılan her şeye rağmen, özdekini kaybetmemek ve hep yeni renkleri aramak gerekir... tıpkı dans gibi... yaşam gibi... nefes...