Kar Lastikçilere Yaradı

Bursa'da kar yağışıyla birlikte lastikçilerin yüzü güldü.



Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bu durum oto tamircilerinin ve lastikçilerin yüzünü güldürdü. Kar sebebiyle yollarda kalan sürücüler,. zincir ve kar lastiği taktırmak için lastikçilere akın etti. Yoğunluk yaşadıklarını belirten lastikçiler, gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. - BURSA