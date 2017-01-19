Kar Kütlesinin Ağırlığını Taşıyamayan Iş Yeri Tentesi Çöktü

Konya merkez Selçuklu ilçesinde bir eczanenin tentesi üstündeki kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp çöktü.



Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katındaki eczanenin tentesi üstünde biriken kar kütlesini taşıyamayınca yıkıldı. Olay, iş yerinin dış bölümünün hasar görmesiyle sonuçlandı.



Eczacı Kemal Sonkaya, komşularının bilgi vermesi üzerine iş yerine geldi.



Sonkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gündüz yaşanmamış olmasının muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçtiğini söyledi.



Eczanesinin hastanelerin bulunduğu bir caddede olduğunu belirten Sonkaya, "Gündüzleri yüzlerce kişi gelip geçiyor. O saatlerde yaşanmış olsa Allah korusun bir facia olabilirdi." dedi.



Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı ve çöken tentenin iş makinesiyle kaldırılacağı öğrenildi.