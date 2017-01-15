Kar Kimine "Beyaz" Kimine "Kara" Yağdı

Trakya'da son haftalarda etkili olan kar, ürünü su bekleyen çiftçiye, okul tatil olan öğrenciye "beyaz", evinde odunu kömürü, ayağında botu olmayana ise "kara" yağdı.



Kimi esnaf dükkanını temizlemeyi eğlenceli hale dönüştürerek kızak kayarken kimi öğrenciler de tatili kar topu oynayarak değerlendirdi.



Kent merkezine yoğun kar yağışının getirdiği mutluluğu yaşadıklarını anlatan Ersin Ellez, neredeyse esnafların tamamının kar yağışıyla birlikte çocukluğuna döndüğünü söyledi.



Sosyal medyadan organize olan üniversite öğrencileri de "kar topu savaşı" dedikleri organizasyonda birbirlerine meydan okudular.



Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Erkan Coşkul, final haftası kar yağışı ve sonrasındaki eğlencenin sınavlar için iyi bir motivasyon olduğunu belirtti.



Buğday ekimi sonrası uzun bir süre kurak geçen havaların ardından yağan kar suya hasret kurak toprakları doyurdu, çiftçiye umut oldu.



Çukurpınar köyünde buğday tarımı yapan Necmi Süner, "Kar buğdaya yorgan oldu, bu yıl ürünler çok bereketli olacak." dedi.



Bir buçuk metrelik "kara" kış



Kar kalınlığı adam boyunu geçen köylerde kar zahmetli oldu. Demirköy ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyüne yağan kar, bir buçuk metre kalınlığa ulaştı. Köy sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadı.



Köy sakinlerinden Muzaffer Demiröz, yoğun kar yağışının kendilerinin yaşamına zahmet kattığını anlattı.



Odunu, kömürü olmayana kış mevsiminin zor olduğunu ifade eden Muzaffer Demiröz, "Kar yağışı bizim için artık çileye dönüştü." dedi.