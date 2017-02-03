Kar Kamyonlarla Kent Dışına Çıkarılıyor

AĞRI'nın Patnos ilçesinde tipinin etkisi ile sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kara saplanan otobüste mahsur kalan yolcuların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saat mahsur kalan 35 yolcuya, Özel İdare şantiyesinde yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.



Patnos ilçesinde önceki gün etkili olan yoğun tipi nedeniyle İstanbul'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, yol dışına çıkarak kara saplandı. Tipi yüzünden yolu kaybeden otobüsün şoförü durumu yetkililere bildirdi ve yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, otobüsü halatla çekip kurtardılar. Otobüsün 5'i kadın, 4'ü çocuk olmak üzere 35 yolcusu, Özel İdareye ait Sit şahtiyesinde götürüldü. Yaklaşık 4 saat tipide mahsur kalan yolculara burada yiyecek ve çay ikramı yapıldı. Yolcular dün 03.00 sıralarında tipinin dinmesi üzerine Patnos'tan Van'a hareket etti.



İlçe Özel İdaresi Müdürü Gündoğdu Kısa, kar ve tipi nedeniyle 92 köyün yolunu 7 ekiple açmaya çalıştıklarını belirterek, "Önceliğimiz hastalar ve köylerine ulaşamayan mahsur kalan yolcular. 112 Acil Servise yapılan başvuruları dikkate alarak vatandaşların yardımına koşuyoruz" diye konuştu.



KAR KAMYONLARLA KENT DIŞINA ÇIKARILIYOR



Kars Belediyesi, cadde ve sokaklardaki karları gece- gündüz çalışarak kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Belediye Fen İşleri Müdürü Murat Bilgir, "Kazım Paşa Caddesi ile bir çok caddede kar kaldırma çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile çalışmaları sürdürüyoruz. Karla mücadelemiz devam edecek" dedi.



Muş'ta günde ortalama 500 kamyon karı kent dışına çıkardıklarına işaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, 13 Aralık'tan beri yaklaşık 11 bin kamyon karın şehir dışına taşındığını bildirdi. Karla mücadeleye şimdiye kadar 2 milyon liranın üzerinde harcama yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Asya, öncelikle ana yolları kardan temizlediklerini belirtti.



DOĞU'DA 978 KÖYÜN YOLU KAPALI



Doğu Anadolu Bölgesinde köy ve mahalle yollarını açmak için belediye ve özel idare ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzurum'da 488, Muş'ta 200, Ağrı'da 164, Kars'ta 58, Ardahan'da 30, Erzincan'da 27, Iğdır'da 11 olmak üzere toplam 978 köy ve mahallenin yolu kardan kapalı bulunuyor. Bölgede dün gecenin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29,6 derece ile Ağrı ve Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşandı. Termometreler, Erzurum Havalimanı bölgesinde 29,4, Kars'ta 21,8, Muş'ta 19,7, Iğdır'da 16,5 Ardahan'da 14,6 ve Erzincan'da 12,4 derece olarak ölçtü.



Kar kalınlıkları ise Muş'ta 98, Ağrı'da 90, Erzurum'da 49, Kars'ta 42, Ardahan'da 30, Iğdır'da 14 santim olarak ölçüldü. - Kars