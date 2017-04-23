Kar Kalınlığı Bolu Dağı'nda 20 Santime Ulaştı
Kar kalınlığı Bolu Dağı'nda 20 santime ulaştı Kar kalınlığı Bolu Dağı'nda 20 santime ulaştıDÜZCE - Bolu Dağında gece geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu.
Kar kalınlığı Bolu Dağı'nda 20 santime ulaştı
Kar kalınlığı Bolu Dağı'nda 20 santime ulaştı
DÜZCE - Bolu Dağında gece geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu. Bolu dağını kullanan sürücüler bahar ayında kışı yaşadılar.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün kar uyarısı doğru çıktı. Düzce ili genelinde dün gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı özellikle Bolu Dağı'nda trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.
Güzergah olarak Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadılar. Bazı sürücüler Nisan Ayının 23'ü olmasına karşın böyle bir kar yağışı ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek kara hazırlıksız yakalandıklarını söylediler. Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu.
Karayolları ekipleri kar yağışı üzerine bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yaparken bazı araç sürücüleri de araçlarını tesislere çekerek karın keyfini yaşadılar.
Yoğun Kar yağışı Bolu Dağı'nda 20 cm'ye ulaşırken kar yağışı Düzce kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Düzceliler güne kar yağışı ile uyanırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları da kar yağışı nedeniyle spor salonunda yapılması kararlaştırıldı.
(AY)