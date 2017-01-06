Kar İstanbullular İçin Çileye Dönüştü

İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü çalışmalarında yetersiz kalmasıyla yollarda kaldı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kar temizlemem çalışmalarının yetersiz kalmasına birçok sürücünün de hazırlıksız yakalanmasıyla kar İstanbullular için adeta çileye dönüştü.



Sürücüler beyaza bürünen ve temizlenmeyen rampalarda zincir ya da kar lastiği olmadığı için çıkmakta zorlanırken, bazı sürücülerde araçlarını yol kenarına çekerek zincir taktığı dikkat çekti. Kar yağışı nedeniyle kentte trafik yoğunluğunu da arttırdı, vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.



Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. - İSTANBUL