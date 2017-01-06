Kar İstanbul'u Esir Aldı! Trafik Felç Oldu, Yolcular Kontak Kapattı

Başakşehir - Fenertepe Bağlantı Yolu Arnavutköy istiklametinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR yan yattı. Yaklaşık iki saatir TIR yoldan kaldıralamadığı için araç sahipleri yolda kaldı. Bazı araç sahipleri kontak kapatıp yürümeye başladı.

ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Yine Arnavutköy Devlet Hastahanesi önünde Habipler istikametine giden yolda yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle bir elektirik direği devrildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken direğin yoldan kaldırılma çalışmaları başlatıldı. Trafik Habipler yönünde durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğleden sonra başladı. Kar yağışı ufak maddi hasarlı kazalara ve araç arızalarına neden olurken, İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoğunlaşan trafik yüzde 90'a çıkarken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

CUMARTESİ GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağmur saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

ANADOLU YAKASINI DA ETKİSİ ALTINA ALDI

İlk olarak tipiyle birlikte Avrupa yakasında etkisini göstermeye başlayan kar yağışı akşam saatlerinde Anadolu yakasını da etkisi altına aldı.