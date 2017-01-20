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Kar, İstanbul'a Geri Döndü
20 Ocak 2017 Cuma 12:27
İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlaması beklenen kar yağışı Beylikdüzü'ne yüzünü gösterdi.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlaması beklenen kar yağışı Beylikdüzü'ne yüzünü gösterdi.
Kaynak:
Dunya.com
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