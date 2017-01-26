Kar, Hisarcık-Simav Yolunda Sürücülere Geçit Vermiyor

Kütahya'nın Hisarcık-Simav ilçeleri arasında yer alan Gölcük Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı, sürücüler zor anlar yaşıyor.



Ticari araçların çoğunluk olarak kullandığı yolda olumsuz hava şartları nedeniyle bir toptancı aracı uçuruma yuvarlanırken, diğer bir araç yol kenarına şarampole kaydı. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.Uçuruma yuvarlanan araç kaza yerine çağrılan çekiciyle kurtarılırken kazada maddi hasar meydana geldi.



Yetkililer, 1450 rakımlı Gölcük dağından geçen Hisarcık-Simav yolunu kullanan araçların kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirleri alarak yola çıkmasını istediler. (EFE) - KÜTAHYA