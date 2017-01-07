Kar Görmek Için Yaylaya Çıktılar

Yurdun genelini etkisi altına alan kar, Aydın'da yağmayınca kent sakinleri karın etkili olduğu 15 kilometre uzaklıktaki Paşa Yaylası'na akın etti.



Aydın - Denizli yolu üzerindeki bin 600 metre rakımlı Paşa Yaylası'na çıkan vatandaşlar, karın keyfini çıkarırken, yol boyunca gelenlerin arabaları uzun kuyruklar oluşturdu.



Paşa Yaylası'na gelen vatandaşlardan Semra Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının televizyonda kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan tabiat manzaralarını izlediğini, onlara kara hasret bırakmamak için yola çıktıklarını söyledi.



Bayram, "Biz Aydın halkı olarak kara çok hasretiz. Paşa Yaylasına kar yağdığını duyunca ailecek koşup geldik. Şu anda buranın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz. Çocuklarımız da burada doya doya eğlendi." dedi.



Arabasının önüne kardan adam yapan Yüksel Ağar ise "Aydın'a kar yağmayınca biz de karın tadını çıkarmak için bunca yol geldik. Kardan adam yapmaya çalıştık. Hem burada manzara da harika." diye konuştu.



Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de yoldaki buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı.