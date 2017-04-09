Kar Geri Döndü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nisanda kar yağışı etkili olunca ortaya güzel görüntüler çıktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve yağmurlu havanın etkisini sürdürdüğü bölge genelinde, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu. Birkaç gün öncesine kadar ilkbahar mevsiminin yaşandığı ilçede, iki günden beridir devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ilçede, kar kalınlığı araçların ve ağaçların üzerinde 5 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen ilçede yaşayanlar ise nisan ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.



Kar yağışı, ilçede hafif aralıklarla devam ediyor.



(İHA)