Kar Geliyor

Türkiye, önümüzdeki pazar günü yağışlı havanın etkisine giriyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "23 Nisan 2017 Pazar günü, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın; güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 50 ila 80 km/saat olmak üzere yer yer fırtına; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 70 ila 100 km/saat, zaman zaman 100 km/saat üzerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güneydoğusu, Göller yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don olayı bekleniyor.



23 Nisan 2017 Pazar günü beklenen çok kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışlarına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL