Kar, Geçim Kaynağı Oldu

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bina çatılarında biriken kar yığınları bazı vatandaşlara ekmek kapısı oldu.



Geçimlerini bu yolla sağlayanlar, genellikle 3-4 kişilik ekipler oluşturup, kent merkezinde ana caddeler üzerindeki yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan kar kütlelerini temizliyor.



Metrelerce yüksekte çatılarda çalışan işçiler, düşmemek için bellerine bağladıkları iplerin ucunu binaların demir aksamına sabitledikten sonra ekipteki arkadaşlarının kontrolünde karları kürüyor.



Tehlikeye rağmen çatılarda küreklerle kar temizleyen işçiler, günlük 75-100 liraya arasında para kazanıyor.



İşçilerden Cafer Karakurt (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde kar temizlemenin işsiz kalanlar için bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Kar kimilerine göre çile kimilerine göre eğlencedir. Yani kayak yapanlar eğleniyor, biz ise kış aylarında geçimimizi bina çatılarında kar küremesi yaparak çıkarıyoruz." dedi.



Tehlikeli bir iş yaptıklarına işaret eden Karakurt "Biraz çileli ve tehlikeli de olsa mecburen evimizin ekmeğini buradan kazanıyoruz. Yaptığımız iş zor olduğu için günde ancak bir binanın çatısındaki karları temizleyebiliyoruz." diye konuştu.



Kar küremesi yapan arkadaşının güvenliğini iplerle sağlayan Fikret Cihangir de kar küremesi esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için arkadaşının belinden her iki taraftan iple bağlayarak önlem aldıklarını, bu şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.