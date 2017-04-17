Kar Eridi Çiriş Bitkisi Gün Yüzüne Çıktı

HATAY'ın Hassa İlçesi'nin dağ köylerinde kar kalkınca pırasaya benzeyen çiriş bitkisi ortaya çıktı. Köylüler Amanoslara atlarla çıkıp topladıkları çirişi kilosu 5 liradan satıyor.



Uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası Amanos Dağları'nın zirvesine ulaşan köylüler, karların altından çıkan baharın müjdecisi ve şifa deposu olan çirişleri toplayıp, atlarla ya da sırtlarında taşıyorlar. Zambakgiller familyasından olan çiriş, temiz ve doğal ortamda yetişmesi nedeniyle yöre halkı tarafından çok fazla tüketiliyor. Çirişin zeytinyağlı, yoğurtlusu ve böreği yapılarak yeniliyor. Amanosların zirvelerinden, karların altından toplanan çiriş, eş ve dostlarına dağıtıldıktan sonra kalan kısmı da semt pazarlarında kilosunu 5 liradan satılıyor. Her yıl Amanoslara çiriş toplamaya çıktığını belirten Mehmet Dokuz, "Uzun ve zahmetli bir yolculuk sonrası çirişlerimizi getirdik. Bunları mahalle aralarında satıyoruz. Rızkımızın peşinden gidiyoruz. Evimizin, çoluğumuzun,çocuğumuzun geçimini sağlıyoruz" dedi.



DİKKATLİ KESMEK ŞART



Pırasaya benzeyen çirişi toplarken dikkatli davranmanın önemli olduğunu belirten Dokuz şöyle devam etti:



"4- 5 saatlik bir yolculuk sonrası Amanosların zirvelerinden çirişleri çıkıyoruz. Karların arasında yetişen çirişlerin dip kısmını iyice ayıkladıktan sonra bıçakla kazıyoruz. Bunları demetleyip torbamıza ve çuvallarımıza yerleştiriyoruz. Kat kat olan bu bitki tam olarak dip kısmından kesilmediği ya da rastgele çuvala konulması durumunda dağılarak, özelliğini kaybediyor. Biz de bozulmaması için oldukça özen gösteriyoruz. Köye getirdiğimiz bu çirişleri, eşimize dostumuza, komşumuza dağıttıktan sonra kalanını, pazarlara götürüp kilosunu 5 liradan satıyoruz. Evlerimizde 3- 4 çeşit yemeğini yapıyoruz. Çirişi yediğimiz zaman ağrılarımızdan kurtuluyor. Özellikle kadın hastalıklarına ve sindirim sistemlerimize iyi geldiğini biliyoruz."



NELERE İYİ GELİYOR



Çiriş özellikle kadın hastalıklarında yaşanan sancıların azalmasını sağlarken, mesanedeki taşların eritilmesine, vücuttaki ağrıların dindirilmesine, idrar söktürücü özelliğiyle ürolojik rahatsızlıklara iyi geliyor. C vitamini kaynağı olan çiriş aynı zamanda cinsel gücü artırıcı bir özelliğe de sahip.



- Hatay