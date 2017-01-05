Kar Elektrik Direğini Kırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk sebebiyle elektrik direği kırıldı.



Orhangazi'ye bağlı Yeniköy'de Dumanlıtepe'de bulunan DHMİ'nin vor istasyonuna enerji veren elektrik direği kırıldı. Elektrikler kesilince devreye jeneratörler girdi. Direğin kırılmasıyla birlikte bölgeden geçen uçaklara yön ve mesafe gösteren istasyonda hummalı bir çalışma başlatıldı. Bölgeye personel taşıyan araç yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Aracı köylüler traktörlerle çıkarabildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri personelinin çabalarıyla elektrik direği onarılarak istasyona elektrik verilebildi. - BURSA