Kâr Elde Etmek İstiyoruz'

Beşiktaş'ın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Orman, bütçelerinin içinde yönetilmek ve kar elde etmek istediklerini belirtti.
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