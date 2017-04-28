Kâr Elde Etmek İstiyoruz'

Beşiktaş'ın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Orman, bütçelerinin içinde yönetilmek ve kar elde etmek istediklerini belirtti.

Kâr Elde Etmek İstiyoruz'

Beşiktaş'ın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Orman, bütçelerinin içinde yönetilmek ve kar elde etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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