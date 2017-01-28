Kar Diyarbakır'ı Beyaza Bürüdü

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Diyarbakır'ı beyaza bürüdü.



Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kaygan zeminde güçlükle yürürken, araçlar da hızlarını düşürerek ilerledi.



Sömestr tatili nedeni ile okula gitmeyen çocuklar ise, gördükleri manzara karşısında kendilerinden geçti. Soğuk hava nedeni ile sıkıca giyinen çocuklar, kartopu oynamanın keyfini çıkardı.



Öte yandan Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR