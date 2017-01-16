Kar Değil, Dolu

Muğla'da sağanak yağış ile birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ula Kızılağaç mahallesinde Sakartepe mevkisinde şiddetli dolu yağışı sonrası kayganlaşan zeminde araçlar kaza yaptı.



Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ile Kızılağaç Mahallesi, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yağmur ile birlikte dolu yağdı. Sakartepe mevkisinde yoğun dolu yağışı nedeniyle karayolu beyaza büründü. Menteşe-Marmaris ve Menteşe Fethiye karayolunda meydana gelen nohut büyüklüğündeki dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kaygan zeminde araçlarını kaydıran araçlar maddi hasarlı kazaya neden oldu. - MUĞLA