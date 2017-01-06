Kar'dan Heykeller Tamamlandı

(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu



KARS İHA) - Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykellerinin yapımı tamamlandı.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek anma programında yetiştirilen kardan heykellerin yapımı için bölgeye 55 kamyon kar taşımıştı. Kafkas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden 9 öğretim görevlisinin soğuğa aldırış etmeden yaptığı kardan asker heykelleri ilk kez ışıklandırıldı.



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde yapımı tamamlanan heykellerin açılışı 7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak. - KARS