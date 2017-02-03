Kar Çiftçi İçin "Altın" Oldu

RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin en önemli tahıl üretim merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, son dönemde etkili olan kar yağışı çiftçi için adeta can suyu oldu.



Ülke genelinde kurak geçen sonbaharın ardından yoğun şekilde bölgede etkili olan kar yağışı, tarım arazilerine yaradı.



Kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin yüzü artan yağışlarla gülmeye başladı. Bölgedeki üreticiler, yağışlı havanın bir süre daha devam etmesini umut ediyor.



Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde tarıma yönelik artan yatırım ve desteklerle bölge çiftçisinin refah düzeyinin yükseldiğini söyledi.



Geçen yıl ülke genelinde yaşanan kuraklığın bölge çiftçisine de yansıdığını anlatan Şaka, bu yıl ise mutlu bir hasat dönemi geçirmeyi arzuladıklarını ifade etti.



Yüksek rekolte beklentisi



Kışın etkili olan yağışların ürünün çimlenmesi adına çok gerekli olduğunu dile getiren Şaka, "Şu an gerçekten hububat için mevsim şartları çok iyi gidiyor. Etkili olan kar yağışı hububat ürünlerinin gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca yaşanacak don, bitkinin fazla uzamasını önleyecek ve ilk baharda kırılmasını engelleyecektir. Mevsimin aynı şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yağış bu şekilde devam ederse rekolte ve ürün kalitesinde sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.



Henüz ekim yapmamış çiftçilerin ise paniklemeden toprağın kurumasını beklemelerini öneren Şaka, yağışın bitkideki birtakım zararlı hastalıkların da ortadan kalmasına vesile olacağını kaydetti.



"Bayram sevinci yaşadık"



Çiftçilerden İbrahim Polat da kar yağışı sayesinde umutlandıklarını dile getirdi.



Kar yağışını sadece "su" olarak değerlendirmediklerini belirten Polat, "Yeterli yağış düştü ve tohumun çimlenmesi için uygun ortam oluştu. Geçen haftalarda görülen soğuk nedeniyle tohumun çimlenmesi istenen boyutta değildi. Son günlerde yağan kar altın değerinde oldu. Hububat üreticisi, toprağın karla kaplanmasıyla bayram sevinci yaşadı. Bu yağış yer altı sularını da besleyecek. Bu üretim sezonunda ürün rekoltesinde herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Ekinci ise yağışın ekili olan buğday ve arpaya yaradığını söyledi.



Bu yıl daha fazla kar etmeyi umduklarını belirten Ekinci, "Çiftçinin yüzü bu yıl gülecek. Kar yavaş yavaş eridiği için buğday ve arpa başta olmak üzere uzun müddet suya ihtiyacı olan mahsulün daha verimli olmasını sağlıyor. Kar yağışıyla hububat ekili alanlarda verim alamayacaklarını düşünen çiftçilerimiz, kuraklık korkusunu yendi." değerlendirmesini yaptı.