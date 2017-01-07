Kar Bursa'ya Çok Yakıştı

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bursa'nın merkezinde görsel bir şölene dönüşen kar, yer yer araç sürücülerine zor anlar da yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı açıklamanın ardından Bursa'da akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Saatlerdir devam eden kar yağışı Bursa'nın merkezinde kartpostallık görüntüler oluştururken, şehrin yüksek kesimlerinde araçlar yokuşları çıkmakta zorlandı. Karayollarına ve belediyelere ait ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Karın keyfini süren Suriyeli bir aile de gecenin geç saatleri olmasına rağmen yol kenarında kartopu oynadı. Gece yarısı dereceler -1'i gösterirken, meteorolojinin verdiği bilgilere göre kar yağışının sabah kadar devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Bursa - İzmir Karayolu'nda trafiğin kontrollü bir şekilde devam ettiği öğrenilirken, Bursa - Balıkesir arasının kapandığı bilgisi paylaşıldı. - BURSA