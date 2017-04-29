Kar Buğdaya "Can Suyu" Oldu

SAVAŞ GÜLER - Ulusal Hububat Konseyinin (UHK) 2016-2017 üretim yılı değerlendirme raporuna göre, ekim ve kasım aylarında alınamayan yağışları, aralık ve ocaktaki kar yağışları telafi etti. Yağışların mayıs ayında mevsim normalleri seviyesinde gerçekleşmesi halinde, geçen yıl 22 milyon ton olarak gerçekleşen buğday rekoltesinin artması bekleniyor.



AA muhabirinin UHK'nın raporundan yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde ekim ve kasım aylarında yeteri kadar yağış alınamaması nedeniyle sulanmayan arazilerde buğdayın filizlenmesinde sıkıntı oldu, fakat aralık ve ocak aylarında yağan kar bitkisel üretimi olumlu etkiledi.



Nisan ayının ilk yarısında ise ülke genelinde yeterli yağış alındı. Yağışların beklenen seviyede devam etmesi halinde, Türkiye'nin en önemli buğday üretim bölgesi olan Orta Anadolu'da buğday rekoltesi bir miktar artacak.



İç Anadolu'nun kıraç, anıza ve derine ekilen lokal alanlarında çıkış kayıpları ve kardeşlenmenin yetersiz olduğu gözlemlense de verim yönünden bir kaybın olmayacağı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:



"Sadece bölgede soğuk havadan dolayı bu yıl bitki gelişimi 15 gün geç olacak. Buğday üretiminde önemli bir il olan Konya'da ise uzun geçen kurak ekim periyodundan sonra kasım-nisan aylarında alınan 255 milimetre yağışla, uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Bu durum rekolteye olumlu yansıyacaktır."



"Buğdayın çıkışı ve kardeşlenmedeki yetersizlikler tamamen kayboldu"



UHK Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Taşpınar, özellikle ekim ve kasım ayında yağışların az olmasından dolayı buğdayın filizlenmesinde olumsuzluk yaşandığını söyledi.



Aralık ve ocak aylarındaki kar yağışlarının ardından buğdayın gelişimi için olumlu sinyaller aldıklarını belirten Taşpınar, "Şubat, mart ve nisan aylarının da yağışlı geçmesiyle beraber buğdayın çıkışı ve kardeşlenmedeki yetersizlikler tamamen kayboldu." dedi.



Taşpınar, buğday rekoltesinin geçen yılı aratmayacağını ifade ederek, "Mayıs ayında beklenen yağışlar da gerçekleştiği zaman buğday rekoltesinin 22 milyon tonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Çiftçinin telaşa kapılmaması gerektiğini belirten Taşpınar, şunları kaydetti:



"Yağışların ardından, yaşanabilecek olumsuzluklar belirgin bir şekilde geride bırakıldı. Özellikle İç Anadolu'da havanın soğuk geçmesi sebebiyle buğdayın filizlenmesinin 15 gün kadar geç olacağını görüyoruz. Çiftçimiz de bu sebeple hububat verimi düşük olacak hissine kapılıyor. Kesinlikle öyle düşünmesinler. Mayıs ayındaki yağışlar bu açığı tamamen kapatacaktır. Aynı zamanda nisan yağışları da hububatın gelişimi açısından çok faydalı olmuştur."