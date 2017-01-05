Kar Besicilere Sıkıntı Yarattı

Orhaneli ilçesinde yaşayan bir çobanın, kar nedeniyle arazide mahsur kalan hayvanları için yardım istediği bildirildi.



İlçeye bağlı Başköy Mahallesinin Muhtarı Hasan Acar, yaptığı açıklamada, mahallelerinde bulunan bazı besicilere ait 200 büyükbaş hayvanın çobanlığını Saim Oruç'un yaptığını söyledi.



Mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzakta Oruç'un hayvanlarıyla mahsur kaldığını ifade eden Acar, "Bölgede kar kalınlığı yaklaşık bir metre. Çobanımızla ilgili bir sorun yok ancak arazide kalan hayvanlar yiyecek sıkıntısı çekiyor. Büyükşehir Belediyesinden yardım talep ettik, belirtilen noktaya ulaşılamadı. Bugün yarın ulaşırız diye umuyoruz." dedi.