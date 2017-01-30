Kar Altındaki Samsun'a Çığ ve Zirai Don Uyarısı

SAMSUN'da dün akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Samsun Valiliği tarafından Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına karar verilirken, çığ ve zirai don uyarısında bulunuldu.



Samsun'da bir kaç gündür aralıklarla süren kar yağışı, dün akşam şiddetini artırdı. Akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı ilk yer olan Tütün İskelesi'nde kartpostallık görüntüler meydana geldi.



BUZLANAN YOLLAR KAYAK PİSTİNE DÖNDÜ



Öte yandan özellikle kent merkezinde Canik İlçesi'nin yüksek kesimlerinde karın etkisi daha fazla hissedildi. Merkezde 10 santime yaklaşan kar kalınlığı, yüksek kesinlerde yer yer 1 metreyi buldu. Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle caddede bir çok araç kayarken çoğu da rampa yolu çıkamayarak yolda kaldı. Sürücüler araçlarının tekerlerine zincir takarak yollarda seyretti. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Çocuklar kardan adam yapıp karla oynadı.



ENGELLİ VE HAMİLE KAMU PERSONELİ İZİNLİ SAYILDI



Ayrıca Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle bugün kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayıldığı açıklandı.



METEOROLOJİ UYARDI



Ayrıca Valilik tarafından çığ ve zirai don uyarısı da yapıldı. Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede "Samsun, Kastamonu ve Sinop'un kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinde mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizin kıyı kesimlerinde hafif ve orta kuvvette, iç kesimlerde ise kuvvetli don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle zirai faaliyetlerle uğrasan vatandaşlarımız başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



- Samsun