Kar Altında 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü'

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" etkinliğinde, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, yoğun kar yağışı altında, kol kola şehitler için yürüdü.



Etkinlik, Merkez Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz Şehitleri Çarşı Meydanın'da toplanan onlarca kişi, yoğun kar yağışına rağmen İskele Meydanı'na kadar yürüdü.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, soğuk ve karlı akşamda şehitler için düzenlenen saygı yürüyüşüne katılanlara teşekkür etti.



Şehitler için mevlit de okutulduğunu belirten Yılmaz, "Hep birlikte buraya kadar kar yağışı altında yürüdük. Bu yürüyüşün kararını aldığımız toplantıda, şehitlerimizin ailelerine ve Musul'a yardım kampanyası düzenlemeyi planlamıştık. Bu kampanyaları da başlatıyoruz." diye konuştu.