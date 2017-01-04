Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kuaför firması kar altında katalog çekimi yaptı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kuaför firması adına katalog çekimi yapmak için Kocayayla'ya gelen ekip, kar altında poz veren model Çiğdem Mola'nın fotoğraflarını çekti.



Kuaför Sezgin Galip Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Domaniç'in eşsiz kar ve orman manzarasından yararlanmak istediklerini belirterek, "Domaniç'in dağları her mevsimde birçok güzelliği içinde barındıran bir bölge. 1,5 metre kalınlıkta olan kar üzerinde katalog çekimlerimiz güzel bir manzara eşliğinde yapıyoruz. Havanın güzelliği yanı sıra doğal bir manzara ile beraber eğlenerek birazda üşüyerek çekimlerimizi tamamlayacağız." diye konuştu.



Ekip, yoğun kar altında gerçekleştirdiği çekimlerin ardından ilçeden ayrıldı.