Kar Altında Havuz Keyfi

Yalova'nın Termal İlçesinde bulunan ve termal sıcak su ile dolu havuz,-4 derecede yağan karın altında sıcak suyun keyfini çıkartmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.



Yalova'nın Termal İlçesinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen, kaplıcalar soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor. Bir çok ilden Termal'e gelen vatandaşlar -4 derece soğuk havada kar altında sıcak suda yüzerek Termal'in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyorlar. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifi olmayan bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz" dediler.



Bazı vatandaşlar ise karla kaplı şezlonglara yatıp ardından sıcak suya atlayarak havuzun ve ortamın tadını çıkartmayı tercih ettiler.



Bu arada kar altındaki Termal ise doğal güzellikleriyle doyumsuz bir manzara oluşturdu. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri gören herkesi şaşkına çevirdi. - YALOVA